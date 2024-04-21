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Каролина Харрикейнз – Нью-Йорк Айлендерс 3:1, как сыграли, победила Каролина, результат матча плей-офф НХЛ 21 апреля

Два очка Кузнецова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в стартовом матче плей-офф НХЛ
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Сегодня, 21 апреля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    

В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Также за хозяев отличились Стефан Ноэсен и Мартин Нечас. У гостей единственную шайбу забросил Кайл Маклин. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился голевой передачей. На счету голкипера гостей Семёна Варламова 23 сейва.

Евгений Кузнецов — хоккей Подробнее

Таким образом, благодаря победе в первой игре «Каролина» вышла вперёд в серии с «Айлендерс» (1:0). Следующая игра серии пройдёт также в Роли 23 апреля.

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Кузнецов веселит партнёров на тренировке «Каролины»:

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