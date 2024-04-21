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Два очка Кузнецова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в стартовом матче плей-офф НХЛ

Сегодня, 21 апреля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Также за хозяев отличились Стефан Ноэсен и Мартин Нечас. У гостей единственную шайбу забросил Кайл Маклин. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился голевой передачей. На счету голкипера гостей Семёна Варламова 23 сейва.

Таким образом, благодаря победе в первой игре «Каролина» вышла вперёд в серии с «Айлендерс» (1:0). Следующая игра серии пройдёт также в Роли 23 апреля.

Кузнецов веселит партнёров на тренировке «Каролины»: