Сын помощника главного тренера «Айлендерс» повторил редкое достижение в истории клуба

Сегодня, 21 апреля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

У гостей единственную шайбу забросил Кайл Маклин. 24-летний форвард, которому ассистировал российский защитник Александр Романов, стал всего третьим игроком «Айлендерс» за последние 30 лет, сумевшим забить в первом матче за карьеру в плей-офф в НХЛ. Американский нападающий повторил достижение Дэна Планта (1994) и Райана Строума (2015).

Примечательно, что отец хоккеиста Джон Маклин сейчас входит в тренерский штаб «Айлендерс», являясь помощником главного тренера Патрика Руа.