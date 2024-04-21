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Сын помощника главного тренера «Айлендерс» повторил редкое достижение в истории клуба

Сын помощника главного тренера «Айлендерс» повторил редкое достижение в истории клуба
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Сегодня, 21 апреля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

У гостей единственную шайбу забросил Кайл Маклин. 24-летний форвард, которому ассистировал российский защитник Александр Романов, стал всего третьим игроком «Айлендерс» за последние 30 лет, сумевшим забить в первом матче за карьеру в плей-офф в НХЛ. Американский нападающий повторил достижение Дэна Планта (1994) и Райана Строума (2015).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    

Примечательно, что отец хоккеиста Джон Маклин сейчас входит в тренерский штаб «Айлендерс», являясь помощником главного тренера Патрика Руа.

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