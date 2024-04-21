Дебраск оформил один из самых быстрый дублей «Бостона» в XXI веке в плей-офф НХЛ

Сегодня, 21 апреля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Джейк Дебраск. Ещё по разу отличились Джон Бичер, Брэндон Карло, а также Трент Фредерик. Две шайбы Дебраска уложились в 2 минуты 32 секунды, благодаря чему он оформил один из самых быстрый дублей «Бостона» в XXI веке в плей-офф НХЛ.

Быстрее в этом столетии был только чешский форвард Давид Пастрняк, который в 2019 году в четвёртом матче первого раунда забросил две шайбы за 1 минут 35 секунд. Сегодня Дебраск установил второй результат в XXI веке в плей-офф НХЛ.