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Руа — о поражении от «Каролины»: мы провели очень солидный матч, у нас были шансы

Руа — о поражении от «Каролины»: мы провели очень солидный матч, у нас были шансы
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа остался доволен игрой подопечных, несмотря на поражение в первом матче серии с «Каролиной» (1:3).

«Я воодушевлён, потому что мы провели очень солидный матч, бились. У нас были шансы. И разочарован, потому что у нас были шансы. Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить. Я доволен игрой команды. Гол Кузнецова на игру не повлиял. Да, мы не смогли вывести шайбу из зоны, они хорошо разыграли, и их нападающему удался хороший бросок. Но мы забили сразу после этого, сравняли счёт. Во втором и третьем периоде у нас тоже были шансы сравнять счёт и даже выйти вперёд», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

«Каролина» повела в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт в Роли в ночь на 23 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    
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