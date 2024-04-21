Руа — о поражении от «Каролины»: мы провели очень солидный матч, у нас были шансы

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа остался доволен игрой подопечных, несмотря на поражение в первом матче серии с «Каролиной» (1:3).

«Я воодушевлён, потому что мы провели очень солидный матч, бились. У нас были шансы. И разочарован, потому что у нас были шансы. Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить. Я доволен игрой команды. Гол Кузнецова на игру не повлиял. Да, мы не смогли вывести шайбу из зоны, они хорошо разыграли, и их нападающему удался хороший бросок. Но мы забили сразу после этого, сравняли счёт. Во втором и третьем периоде у нас тоже были шансы сравнять счёт и даже выйти вперёд», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

«Каролина» повела в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт в Роли в ночь на 23 апреля.