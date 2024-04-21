«Это делает его особенным». Бриндамор о дебютном матче Кузнецова в плей-офф за «Каролину»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор положительно оценил дебютный матч нападающего Евгения Кузнецова в плей-офф за «Харрикейнз». Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в победном матче с «Айлендерс» (3:1). Кузнецов был признан первой звездой матча.

«Кузнецов – проверенный победитель. Он уже делал это в плей-офф, и в подтверждение тому у него есть Кубок Стэнли. Сегодня он был хорош. Это ветеран, в таких матчах в его игре нет паники. Это делает его особенным.

Я доволен игрой Свечникова. Весь матч он был одним из наших лучших игроков. У него было несколько шансов, и я не могу сказать, что у других ребят их было много. Он был мощью, нам это и нужно от этого», — приводит слова Бриндамора пресс-служба клуба.