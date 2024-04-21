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«Это делает его особенным». Бриндамор о дебютном матче Кузнецова в плей-офф за «Каролину»

«Это делает его особенным». Бриндамор о дебютном матче Кузнецова в плей-офф за «Каролину»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор положительно оценил дебютный матч нападающего Евгения Кузнецова в плей-офф за «Харрикейнз». Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в победном матче с «Айлендерс» (3:1). Кузнецов был признан первой звездой матча.

«Кузнецов – проверенный победитель. Он уже делал это в плей-офф, и в подтверждение тому у него есть Кубок Стэнли. Сегодня он был хорош. Это ветеран, в таких матчах в его игре нет паники. Это делает его особенным.

Я доволен игрой Свечникова. Весь матч он был одним из наших лучших игроков. У него было несколько шансов, и я не могу сказать, что у других ребят их было много. Он был мощью, нам это и нужно от этого», — приводит слова Бриндамора пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    
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