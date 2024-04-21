«Мы почувствовали, какой будет эта серия». Мэттьюс о поражении в первом матче с «Бостоном»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс подвёл итоги первого матча серии с «Бостоном», в котором канадский клуб уступил со счётом 1:5.

«Я думаю, что игра началась для нас довольно хорошо. Потом мы стали допускать мелкие ошибки, у соперника очень терпеливая команда, которая воспользовалась нашими ошибками. Это была игра дюймов. В этой игре мы поняли, какой будет эта серия. И мы должны улучшить нашу игру и продолжать делать всё возможное, чтобы стать лучше», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Мэттьюс отметился попаданием в штангу пустых ворот после ошибки на выходе вратаря «Бостона» Джереми Свеймана. «Бостон» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч противостояния вновь пройдёт в Бостоне в ночь на 23 апреля.