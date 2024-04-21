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«Мы почувствовали, какой будет эта серия». Мэттьюс о поражении в первом матче с «Бостоном»

«Мы почувствовали, какой будет эта серия». Мэттьюс о поражении в первом матче с «Бостоном»
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс подвёл итоги первого матча серии с «Бостоном», в котором канадский клуб уступил со счётом 1:5.

«Я думаю, что игра началась для нас довольно хорошо. Потом мы стали допускать мелкие ошибки, у соперника очень терпеливая команда, которая воспользовалась нашими ошибками. Это была игра дюймов. В этой игре мы поняли, какой будет эта серия. И мы должны улучшить нашу игру и продолжать делать всё возможное, чтобы стать лучше», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Мэттьюс отметился попаданием в штангу пустых ворот после ошибки на выходе вратаря «Бостона» Джереми Свеймана. «Бостон» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч противостояния вновь пройдёт в Бостоне в ночь на 23 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бичер (Боквист, Марун) – 02:26 (5x5)     2:0 Карло (Дебраск, Линдхольм) – 25:47 (5x5)     3:0 Дебраск (Макэвой, Маршан) – 35:02 (5x4)     4:0 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 37:34 (5x4)     4:1 Кемпф (Ривз, Дьюар) – 41:39 (5x5)     5:1 Фредерик (Пастрняк) – 57:52 (en)    
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