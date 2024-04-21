Кузнецов установил новое достижение «Каролины» в плей-офф НХЛ

Минувшей ночью, 21 апреля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1.

Автором первой заброшенной шайбы в этой серии стал российский нападающий Евгений Кузнецов. Он открыл счёт через 1:35 после стартовой сирены. Таким образом, Кузнецов стал третьим игроком «Харрикейнз» по скорости первого гола серии в истории плей-офф НХЛ.

Рекорд клуба принадлежит форварду Мэтту Каллену — 50 секунд после начала матча. Он был установлен в 2006 году, в четвертьфинале Восточной конференции. Второе место у Джейккоба Славина — 1:01 в квалификационной раунде в 2020 году.

Отметим, что шайба Кузнецова стала первой не только в серии, но и в плей-офф НХЛ — 2024.