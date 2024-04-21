47-летний Здено Хара пробежал второй марафон за неделю, улучшив результат на 20 минут

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» 47-летний экс-защитник НХЛ Здено Хара пробежал второй марафон за неделю и смог улучшить свой результат на 20 минут.

«Здено Хара, пробежавший шесть дней после Бостонского марафона, только что финишировал на лондонском марафоне со временем 3:11,04. Это его новый личный рекорд. Какая легенда!» — написал в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) журналист Стив Хьюит.

16 апреля бывший хоккеист принял участие в Бостонском марафоне и прошёл дистанцию за 3 часа 30 минут и 52 секунды.

Напомним, Хара провёл 24 сезона в НХЛ, занимает второе место среди всех европейских хоккеистов (после Яромира Ягра) и первое среди всех защитников по количеству матчей в регулярных чемпионатах.