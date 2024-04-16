Обладатель Кубка Стэнли Здено Хара пробежал Бостонский марафон

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» 47-летний экс-защитник НХЛ Здено Хара пробежал Бостонский марафон за 3 часа 30 минут и 52 секунды. Победителем 128-го Бостонского марафона стал эфиопский легкоатлет Сисай Лемма.

Здено Хара пробежал Бостонский марафон

Капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан высказался об участии Хары в марафоне.

«Я не особо удивлён. Он всегда находит что-то действительно соревновательное, очень сложное — то, что требует много тренировок. Он просто зверь, и ему нравится вызов. Рад видеть его счастливым и наслаждающимся чем-то после хоккея», — цитирует Маршана Boston.com.

В 2023 году Хара завершил дистанцию в 42 км за 3 часа 38 минут и 23 секунды.

Напомним, Хара провёл 24 сезона в НХЛ, занимает второе место среди всех европейских хоккеистов (после Яромира Ягра) и первое среди всех защитников по количеству матчей в регулярных чемпионатах.