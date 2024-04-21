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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: составы на первый матч серии плей-офф НХЛ

В воскресенье, 21 апреля, в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд на матч.

У «Рейнджерс» стартовая пятёрка выглядит так: Джек Рослович — Мика Зибанеджад — Крис Крайдер

Адам Фокс — Райан Линдгрен

Остальные звенья:

Алекси Лафреньер — Винсент Трочек — Артемий Панарин

Каапо Какко — Александер Веннберг — Уилл Кайлли

Мэтт Ремпе — Баркли Гудроу — Джимми Веси

К’Андре Миллер — Брэйден Шнайдер

Джейкоб Труба — Эрик Густафссон

Место в воротах займёт Игорь Шестёркин.

Первая тройка «столичных»: Александр Овечкин — Коннор Макмайкл — Ти Джей Оши и пара защитников: Мартин Фехервари — Джон Карлсон

Остальные сочетания выглядят так:

Aлексей Протас — Дилан Строум — Том Уилсон

Макс Пасиоретти — Хендрикс Лапьер — Сонни Милано

Бек Маленстин — Ник Дауд — Николас Обе-Кюбель Мартин Фехервари — Джон Карлсон

Александр Алексеев — Дилан Макиларт

Тревор ван Римсдайк — Винсент Иорио

В старте — голкипер Чарли Линдгрен

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.