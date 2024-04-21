Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: составы на первый матч серии плей-офф НХЛ

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: составы на первый матч серии плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 21 апреля, в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встретятся команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды будут играть на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 22:00 по московскому времени.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд на матч.

У «Рейнджерс» стартовая пятёрка выглядит так: Джек Рослович — Мика Зибанеджад — Крис Крайдер

Адам Фокс — Райан Линдгрен

Остальные звенья:

Алекси Лафреньер — Винсент Трочек — Артемий Панарин

Каапо Какко — Александер Веннберг — Уилл Кайлли

Мэтт Ремпе — Баркли Гудроу — Джимми Веси

К’Андре Миллер — Брэйден Шнайдер

Джейкоб Труба — Эрик Густафссон

Место в воротах займёт Игорь Шестёркин.

Первая тройка «столичных»: Александр Овечкин — Коннор Макмайкл — Ти Джей Оши и пара защитников: Мартин Фехервари — Джон Карлсон

Остальные сочетания выглядят так:

Aлексей Протас — Дилан Строум — Том Уилсон

Макс Пасиоретти — Хендрикс Лапьер — Сонни Милано

Бек Маленстин — Ник Дауд — Николас Обе-Кюбель Мартин Фехервари — Джон Карлсон

Александр Алексеев — Дилан Макиларт

Тревор ван Римсдайк — Винсент Иорио

В старте — голкипер Чарли Линдгрен

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.

Материалы по теме
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НХЛ начнётся в 22:00
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android