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Олег Знарок с внуком Лукой отреагировали на первый гол Панарина в серии с «Вашингтоном»

Олег Знарок с внуком Лукой отреагировали на первый гол Панарина в серии с «Вашингтоном»
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В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев ледовой площадки.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер – 56:17 (5x5)    

Автором второй заброшенной шайбы серии стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. На стадионе присутствовал его тесть, известный тренер Олег Знарок вместе с внуком Лукой (сыном Панарина и Алисы Знарок).

Его эмоции после заброшенной шайбы зятя попали в трансляцию встречи.

Фото: Кадр из трансляции матча

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.

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