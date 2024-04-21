Олег Знарок с внуком Лукой отреагировали на первый гол Панарина в серии с «Вашингтоном»

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев ледовой площадки.
Автором второй заброшенной шайбы серии стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. На стадионе присутствовал его тесть, известный тренер Олег Знарок вместе с внуком Лукой (сыном Панарина и Алисы Знарок).
Его эмоции после заброшенной шайбы зятя попали в трансляцию встречи.
Фото: Кадр из трансляции матча
Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.
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