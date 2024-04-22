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«Вашингтон» проиграл все четыре матча плей-офф НХЛ, где Овечкин не нанёс бросков в створ

«Вашингтон» проиграл все четыре матча плей-офф НХЛ, где Овечкин не нанёс бросков в створ
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«Вашингтон Кэпиталз» проиграл все четыре матча плей-офф НХЛ, где российский нападающий Александр Овечкин не нанёс бросков в створ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    

Напомним, «Вашингтон» в первом матче плей-офф НХЛ проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.
Ранее «Вашингтон» проигрывал в плей-офф НХЛ без бросков Овечкина в створ в матчах с «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».

Таким образом, клуб из Нью-Йорка повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами состоится 24 апреля.

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Восточной конференции и взяли Президентский кубок, набрав 114 очков. «Вашингтон», финишировал на восьмом месте на Востоке, набрав 91 очко за 82 матча.

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