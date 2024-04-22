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«Вашингтон» проиграл все четыре матча плей-офф НХЛ, где Овечкин не нанёс бросков в створ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл все четыре матча плей-офф НХЛ, где российский нападающий Александр Овечкин не нанёс бросков в створ.

Напомним, «Вашингтон» в первом матче плей-офф НХЛ проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:4.

Ранее «Вашингтон» проигрывал в плей-офф НХЛ без бросков Овечкина в створ в матчах с «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».

Таким образом, клуб из Нью-Йорка повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между командами состоится 24 апреля.

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Восточной конференции и взяли Президентский кубок, набрав 114 очков. «Вашингтон», финишировал на восьмом месте на Востоке, набрав 91 очко за 82 матча.

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