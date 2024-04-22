Шестёркин повторил достижение Гашека в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин повторил достижение бывшего чешского голкипера Доминика Гашека в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Шестёркин вышел в старте в десятом домашнем матче подряд в плей-офф НХЛ, в котором пропустил меньше двух шайб. По этому показателю он сравнялся с Гашеком. Следующей целью Шестёркина является Джонни Бауэр, на счету которого 12 таких матчей.

Напомним, в первом матче плей-офф НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1.

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Восточной конференции и взяли Президентский кубок, набрав 114 очков. «Вашингтон», финишировал на восьмом месте на Востоке, набрав 91 очко за 82 матча.

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