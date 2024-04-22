Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин повторил достижение Гашека в плей-офф НХЛ

Шестёркин повторил достижение Гашека в плей-офф НХЛ
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин повторил достижение бывшего чешского голкипера Доминика Гашека в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ремпе (Веси, Гудроу) – 24:17 (5x5)     2:0 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 24:50 (5x5)     3:0 Веси (Гудроу) – 26:23 (5x5)     3:1 Фехервари (Уилсон, Протас) – 27:31 (5x5)     4:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 56:17 (5x5)    

Шестёркин вышел в старте в десятом домашнем матче подряд в плей-офф НХЛ, в котором пропустил меньше двух шайб. По этому показателю он сравнялся с Гашеком. Следующей целью Шестёркина является Джонни Бауэр, на счету которого 12 таких матчей.

Напомним, в первом матче плей-офф НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1.

«Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата заняли первое место в Восточной конференции и взяли Президентский кубок, набрав 114 очков. «Вашингтон», финишировал на восьмом месте на Востоке, набрав 91 очко за 82 матча.

Материалы по теме
«Рейнджерс» раскатали «Вашингтон» за две минуты! Всё решил гениальный Панарин
Видео
«Рейнджерс» раскатали «Вашингтон» за две минуты! Всё решил гениальный Панарин
Календарь матчей плей-офф НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android