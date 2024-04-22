Ничушкин забросил свою первую шайбу в текущем плей-офф НХЛ
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В данный момент в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш». Идёт первый период, счёт 1:1.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1-й период
3 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Мэнсон) – 06:10 (5x5) 1:1 Моррисси (Коннор, Диллон) – 08:02 (5x5) 2:1 Наместников (Иафалло) – 11:57 (5x5) 2:2 Вуд (Кивиранта) – 14:47 (5x5) 2:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 15:05 (5x5) 3:3 Шайфли (Виларди) – 15:53 (5x5)
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Ему ассистировал Джош Мэнсон.
В этом сезоне 29-летний Ничушкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забил 28 голов и записал на свой счёт 25 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Ничушкин обновил личный рекорд по очкам в НХЛ, который ранее составлял 52 балла в 62 играх сезона-2021/2022.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».
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