Ничушкин забросил свою первую шайбу в текущем плей-офф НХЛ

В данный момент в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш». Идёт первый период, счёт 1:1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой. Ему ассистировал Джош Мэнсон.

В этом сезоне 29-летний Ничушкин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забил 28 голов и записал на свой счёт 25 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка. Ничушкин обновил личный рекорд по очкам в НХЛ, который ранее составлял 52 балла в 62 играх сезона-2021/2022.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».