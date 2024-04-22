Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Виннипег» обыграл «Колорадо» в матче с 13 шайбами в первом раунде плей-офф НХЛ

Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 7:6.

В составе победителей голами отметились Джош Моррисси, Марк Шайфли, Адам Лаури (дубль), Кайл Коннор (дубль), а также российский нападающий Владислав Наместников.

За «Колорадо» отличились Майлз Вуд, Натан Маккиннон, Арттури Лехконен, Кейл Макар, Кейси Миттельштадт и российский форвард Валерий Ничушкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» завершил регулярный чемпионат НХЛ на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 107 очками. «Виннипег» расположился на второй строчке, в активе команды 110 баллов.

Второй матч серии состоится 24 апреля в Виннипеге, начало — 4:30 мск.