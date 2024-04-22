Видеообзор первого матча серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» в плей-офф НХЛ-2024

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Этой ночью прошёл первый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 4:1.

Отметим, что одну из шайб в составе победителей забросил российский нападающий Артемий Панарин. Его звёздный визави из «Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, второй матч данного противостояния пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Нью-Йорке.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).