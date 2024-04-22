«Виннипег» и «Колорадо» установили рекорд плей-офф НХЛ XXI века

Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 7:6.

В первом периоде было заброшено шесть шайб. На второй период пришлась одна шайба. В третьем игровом отрезке команды также забросили шесть шайб. Таким образом, это всего второй случай в истории плей-офф НХЛ и первый в нынешнем тысячелетии, когда в матче плей-офф НХЛ более чем в одном периоде было по 6+ голов.

В предыдущий раз такое случалось в 1982 году в первом и втором периодах четвертьфинального матча «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона».

Второй матч серии состоится 24 апреля в Виннипеге, начало — 4:30 мск.