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«Виннипег» и «Колорадо» установили рекорд плей-офф НХЛ XXI века

«Виннипег» и «Колорадо» установили рекорд плей-офф НХЛ XXI века
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Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 7:6.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Мэнсон) – 06:10 (5x5)     1:1 Моррисси (Коннор, Диллон) – 08:02 (5x5)     2:1 Наместников (Иафалло) – 11:57 (5x5)     2:2 Вуд (Кивиранта, Колтон) – 14:47 (5x5)     2:3 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 15:05 (5x5)     3:3 Шайфли (Виларди) – 15:53 (5x5)     4:3 Лаури (Диллон, Нидеррайтер) – 28:57 (5x5)     5:3 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер) – 43:31 (5x5)     6:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 45:51 (5x4)     6:4 Лехконен (Макар, Маккиннон) – 46:29 (5x4)     7:4 Коннор (Виларди, Шайфли) – 48:54 (5x5)     7:5 Макар – 52:24 (5x4)     7:6 Миттельштадт (Лехконен, Рантанен) – 59:30 (6x5)    

В первом периоде было заброшено шесть шайб. На второй период пришлась одна шайба. В третьем игровом отрезке команды также забросили шесть шайб. Таким образом, это всего второй случай в истории плей-офф НХЛ и первый в нынешнем тысячелетии, когда в матче плей-офф НХЛ более чем в одном периоде было по 6+ голов.

В предыдущий раз такое случалось в 1982 году в первом и втором периодах четвертьфинального матча «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона».

Второй матч серии состоится 24 апреля в Виннипеге, начало — 4:30 мск.

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