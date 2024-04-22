Георгиев прокомментировал 13 шайб в первом матче между «Колорадо» и «Виннипегом»

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев поделился мыслями о сверхрезультативном первом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли-2024, в котором его команда уступила в гостях «Виннипег Джетс» (6:7).

«Было много эмоций. У них было несколько отличных моментов, и у нас было несколько отличных шансов. Это была очень насыщенная игра. Мы были в очень хорошем положении, закончив вничью перый период», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

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Второй матч серии между «Джетс» и «Эвеланш» пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Виннипеге.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).