«Нам не хватило пары сейвов». Главный тренер «Колорадо» — об игре Георгиева с «Виннипегом»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар остался недоволен игрой российского голкипера «лавин» Александра Георгиева в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (6:7), который прошёл этой ночью.

«Игра Георгиева, возможно, должна была быть лучше, не так ли? Я думаю, мы играли хорошо, создавали моменты. Он сделал несколько хороших сейвов, но нам не хватило ещё пары его спасений для победы. Но что есть, то есть. Мы перестроимся. Мы допустили некоторые ошибки перед ним в защите, которые мы постараемся убрать, чтобы выполнить свою работу. Это командная игра», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

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Второй матч серии между «Джетс» и «Эвеланш» пройдёт в ночь с 23 на 24 апреля там же в Виннипеге.