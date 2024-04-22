«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Артёмом Каштановым

ХК «Автомобилист» продлил на два года контракт с нападающим Артёмом Каштановым, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Сообщается, что соглашение носит трёхсторонний характер и рассчитано сроком на два года. 19-летний нападающий сможет выступать за команды системы клуба в МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Каштанов дебютировал в составе МХК «Авто» в 2021 году, в прошлом сезоне состоялся его дебют в ВХЛ, а в нынешнем сезоне молодой нападающий впервые сыграл в КХЛ за «Автомобилист». В матче с «Барысом» форвард забросил свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге.

Всего за «Автомобилист» Каштанов провёл 38 матчей, выиграл вместе с командой бронзовые медали КХЛ и чемпионата России. На его счету в этом сезоне 4 (2+2) очка в КХЛ, 12 (7+5) очков в МХЛ и 14 (8+6) баллов за результативность в ВХЛ.