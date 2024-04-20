«Автомобилист» награждён бронзовыми медалями КХЛ

«Автомобилист» был награждён бронзовыми медалями КХЛ, сообщает пресс-служба команды. Хоккеисты, тренерский штаб, персонал и руководство клуба из Екатеринбурга получили бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Награждение провёл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также вице-президент КХЛ Андрей Точицкий.

«Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России впервые в истории лиги. Это стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга за историю выступления в КХЛ.

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина были сильнее СКА в пяти матчах. В полуфинале плей-офф КХЛ команда из Екатеринбурга уступила «Металлургу» в семи матчах.