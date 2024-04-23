Защитник «Автомобилиста»: преобладает опустошение. Мы могли играть в финале КХЛ

Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев рассказал об эмоциях после завершения сезона.

«Седьмой матч сложился таким образом, что мы вполне могли играть в финале, поэтому сейчас преобладает опустошение.

Нас считали командой не под плей-офф, а мы выходили и выигрывали – сначала прошли «Ак Барс», затем прошли СКА – а в нас реально никто не верил. Бесило ли это? Мы профессионалы. И на самом деле старались не обращать внимания на то, что и кто пишет. Это не должно было нас отвлекать.

Мы сплотились перед плей-офф и стали той командой, которой и хотели быть. У нас не было лишних мыслей о том, что Казань – сильный соперник. Мы знали, что будет тяжело, но в плей-офф нужно просто идти от игры к игре», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.