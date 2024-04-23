Баранцев — о вылете: у «Автомобилиста» эмоциональная команда. Эмоций как раз и не хватило

Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев высказался о поражении в полуфинале Кубка Гагарина с «Металлургом» (3-4).

«Это была настоящая и очень интересная серия плей-офф. Такое развитие показывает, что команды были равны и имели одинаковые шансы на выход в финал. Получается, что на данном этапе «Магнитка» оказалась чуть-чуть сильнее.

После камбэка с 0:3 не возникло надежды, что соперник морально ослабнет? Нет. Мы об этом никогда не думаем. Скорее всего, тут сказалось то обстоятельство, что как раз нам и не хватило эмоций на следующий матч, и в результате мы проиграли пятую встречу. Всё равно у нас такая эмоциональная команда, и на протяжении всей серии были эмоциональные качели. Эмоций и не хватило», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.