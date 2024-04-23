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Баранцев — о критике хоккея Никитина: тут пиши — не пиши, результат стоит во главе угла

Баранцев — о критике хоккея Никитина: тут пиши — не пиши, результат стоит во главе угла
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Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев прокомментировал высказывания в адрес игрового стиля главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина.

«Не очень хорошо говорить, что за кого-то болею в этом финале. Но я поиграл в Ярославле, у меня там остались друзья и знакомые, поэтому всё-таки буду переживать за них.

Критика хоккея Никитина? У Игоря Валерьевича своя жизнь в хоккее, своя философия и свой путь, который, как вы видите, даёт результат. Тут пиши – не пиши, комментируй – не комментируй. Говорить можно всё что угодно, но в хоккее всё определяет результат. Он стоит во главе угла, а всё остальное – это бессмысленное рассуждение», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Денисом Баранцевым читайте на «Чемпионате»:
«В текущей ситуации России хватит трёх легионеров». Интервью с защитником «Автомобилиста»
Эксклюзив
«В текущей ситуации России хватит трёх легионеров». Интервью с защитником «Автомобилиста»
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