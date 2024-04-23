Защитник «Автомобилиста» рассказал, в чём «Магнитка» была похожа на СКА

Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев высказался об игровых сходствах «Металлурга» и СКА.

«На самом деле, в плане скоростей «Магнитка» чем-то была похожа на СКА. Если вспомнить первый раунд, то все видели и понимали, что «Ак Барс» в плане игры не такая супербыстрая команда. В той серии где-то включались, забивали, но всё равно шла более закрытая игра, а с «Магниткой», как и со СКА, получалась более быстрая и открытая игра», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, в текущем плей-офф КХЛ «Автомобилист» во втором раунде встречался со СКА, который обыграл со счётом 4-1 в серии. В полуфинале екатеринбуржцы вышли на «Магнитку» и уступили ей со счётом 3-4.