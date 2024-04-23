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Защитник «Автомобилиста»: пока в России такая ситуация — нужно оставлять трёх иностранцев

Защитник «Автомобилиста»: пока в России такая ситуация — нужно оставлять трёх иностранцев
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Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев считает, что Континентальной хоккейной лиге не нужно возвращаться к лимиту в пять иностранных игроков.

«Пока в стране происходит такая ситуация, я считаю, что нужно придерживаться лимита в три иностранца. Когда всё изменится, тогда можно будет возвращаться к пяти. Хочу отдельно подчеркнуть, что тут вопросы не к ребятам-иностранцам.

Моё мнение, что сейчас нужно оставлять трёх иностранцев, а потом, когда всё наладится, возвращаться к старому лимиту. А это произойдёт обязательно, потому что Россия – сильная держава», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.

Полную версию эксклюзивного интервью с Денисом Баранцевым читайте на «Чемпионате»:
«В текущей ситуации России хватит трёх легионеров». Интервью с защитником «Автомобилиста»
Эксклюзив
«В текущей ситуации России хватит трёх легионеров». Интервью с защитником «Автомобилиста»
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