Баранцев: с удовольствием остался бы в «Автомобилисте», но это уже работа агентов

Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев высказался о возможном продолжении карьеры в екатеринбургском клубе.

«Моё будущее? Ничего не могу сказать. Конечно, с удовольствием сам бы остался в «Автомобилисте», и мне бы очень хотелось, чтобы сохранился этот костяк. Но как будет, так будет. Тут сложно что-то предугадать. Идут какие-то разговоры, но это не моя работа. Моё дело – играть в хоккей, а общаться с командами – прерогатива агента», — сказал Баранцев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Контракт Баранцева заканчивается 30 апреля 2024 года. В текущем сезоне КХЛ защитник принял участие в 34 встречах, в которых набрал 10 (3+7) очков и заработал показатель полезности «-2».