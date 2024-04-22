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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Вайсфельд объяснил, почему арбитры отменили гол «Локомотива» в третьем матче финала КХЛ

Вайсфельд объяснил, почему арбитры отменили гол «Локомотива» в третьем матче финала КХЛ
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал эпизод матча «Локомотив» — «Металлург», в котором судьи приняли решение не засчитывать шайбу форварда хозяев Степана Никулина.

«Было очевидное положение «вне игры», потому что коньки Дениса Алексеева находились в зоне до приёма шайбы. Взятие ворот отменено верно», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ВИДЕО

На 14-й минуте матча нападающий «Локомотива» Никулин забросил шайбу. Однако тренер «Металлурга» Андрей Разин запросил видеопросмотр, по итогам которого судьи приняли решение не засчитывать шайбу. Перед взятием ворот было положение «вне игры».

Напомним, «Локомотив» уступает в серии со счётом 0-2.

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