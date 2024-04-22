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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Локомотиву» не засчитали гол в первом периоде матча с «Металлургом»

«Локомотиву» не засчитали гол в первом периоде матча с «Металлургом»
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В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом». Идёт первый период, счёт 0:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
0 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5)    

На 14-й минуте матча нападающий «Локомотива» Степан Никулин забросил шайбу. Однако тренер «Металлурга» Андрей Разин запросил видеопросмотр, по итогам которого судьи приняли решение не засчитывать шайбу. Перед взятием ворот было положение «вне игры».

ВИДЕО

Напомним, первые два матча серии в Магнитогорске остались за «Металлургом». Ещё ни одна команда в истории КХЛ не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-2 в финальной серии.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

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