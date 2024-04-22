«Нефтяник» обыграл АКМ в третьем матче финала Кубка Петрова

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Сегодня, 22 апреля, в Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл третий матч финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным «Нефтяником» и тульским АКМ. Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:3.

Авторами заброшенных шайб в составе АКМ стали Глеб Петров, Даниил Аноп и Илья Шипов. Голевые передачи на свой счёт записали Денис Почивалов, Андрей Виноградов (дважды), Глеб Петров и Сергей Теряев.

В составе победителей голы забили Камиль Фазылзянов, Кирилл Крутов, Искандер Мулюков и Денис Комков. Авторами результативных передач стали Александр Сумин, Денис Комков, Денис Цуканов, Семён Терехов, Кирилл Крутов и Артур Бровкин.

Таким образом, «Нефтяник» теперь ведёт в серии 3-0 и находится в шаге от Кубка Петрова.

Напомним, следующий матч состоится 23 апреля в Альметьевске.