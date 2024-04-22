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«Нефтяник» обыграл АКМ в третьем матче финала Кубка Петрова

«Нефтяник» обыграл АКМ в третьем матче финала Кубка Петрова
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Сегодня, 22 апреля, в Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл третий матч финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между местным «Нефтяником» и тульским АКМ. Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:3.

ВХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
4 : 3
АКМ
Тульская область
0:1 Петров (Почивалов, Виноградов) – 16:12 (5x4)     1:1 Фазылзянов (Сумин) – 18:02 (5x5)     2:1 Крутов (Комков, Цуканов) – 19:29 (5x5)     3:1 Мулюков (Терехов, Крутов) – 33:14 (5x5)     4:1 Комков (Бровкин) – 39:13 (5x5)     4:2 Аноп (Виноградов, Петров) – 42:34 (5x4)     4:3 Шипов (Теряев) – 57:18 (5x5)    

Авторами заброшенных шайб в составе АКМ стали Глеб Петров, Даниил Аноп и Илья Шипов. Голевые передачи на свой счёт записали Денис Почивалов, Андрей Виноградов (дважды), Глеб Петров и Сергей Теряев.

В составе победителей голы забили Камиль Фазылзянов, Кирилл Крутов, Искандер Мулюков и Денис Комков. Авторами результативных передач стали Александр Сумин, Денис Комков, Денис Цуканов, Семён Терехов, Кирилл Крутов и Артур Бровкин.

Таким образом, «Нефтяник» теперь ведёт в серии 3-0 и находится в шаге от Кубка Петрова.

Напомним, следующий матч состоится 23 апреля в Альметьевске.

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