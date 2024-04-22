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«Просто ужасный провал». Известный агент оценил игру Георгиева, пропустившего семь шайб

«Просто ужасный провал». Известный агент оценил игру Георгиева, пропустившего семь шайб
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал игру российского вратаря «Колорадо Эвеланш» Александра Георгиева в первом матче плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (6:7).

– Игрой Александра Георгиева остались недовольны многие, в том числе и главный тренер «Колорадо». Как бы вы оценили его выступление в матче с «Виннипегом»?
— Просто ужасный провал в этой игре. Меньше 70% отражённых бросков… Но, с другой стороны, «Колорадо» настолько мощно играл и нанёс 46 бросков. А «Джетс» бросили всего 23 раза — и Георгиев пропустил семь. И «Эвеланш» так и не поменяли своего вратаря. Это было для меня, конечно, удивительно, зачем и почему так было сделано.

— На ваш взгляд, всё-таки стоило поберечь психику Георгиева и выпустить бэкапа?
— Мы не знаем, какие планы у тренерского штаба на плей-офф. Но данная ситуация меня несколько удивила. При том что нельзя все шайбы записать в вину Георгиеву. Просто очень плотный трафик перед воротами, закрывали обзор, проезжали игроки — и из-под них вылетала шайба. Просто такая игра, несколько несчастных случаев», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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