Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Айлендерс» Андерс Ли отреагировал на поражение от «Каролины» во второй игре серии

Капитан «Айлендерс» Андерс Ли отреагировал на поражение от «Каролины» во второй игре серии
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Айлендерс» вёл по ходу матча со счётом 3:0, но растерял преимущество и отдал победу «ураганам» (3:5).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:22 (4x4)     0:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 19:45 (5x5)     0:3 Ли (Пажо, Энгвалль) – 23:54 (5x4)     1:3 Терявяйнен (Гюнцель, Джарвис) – 33:01 (5x4)     2:3 Джарвис (Стаал, Шей) – 50:43 (5x5)     3:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:45 (6x5)     4:3 Мартинук (Друри) – 57:54 (5x5)     5:3 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 59:04 (en)    

«Это чертовски больно», — приводит слова Ли журналист Итан Сирс в своей соцсети Х (ранее твиттер).

«Каролина» повела в серии со счётом 2:0. Первый матч закончился победой «ураганов» (3:1). Следующий матч состоится 26 апреля в Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене».

В регулярном чемпионате «Айлендрес» занял седьмое место в Восточной конференции с 94 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке, набрав 111 очков.

Победителем регулярного чемпионата и обладателем Президентского кубка стал «Нью-Йорк Рейнджерс» (114 очков).

Материалы по теме
Видео
«Каролина» снова обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 2-0, у Варламова 34 сейва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android