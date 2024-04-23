Капитан «Айлендерс» Андерс Ли отреагировал на поражение от «Каролины» во второй игре серии

Капитан и нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Айлендерс» вёл по ходу матча со счётом 3:0, но растерял преимущество и отдал победу «ураганам» (3:5).
«Это чертовски больно», — приводит слова Ли журналист Итан Сирс в своей соцсети Х (ранее твиттер).
«Каролина» повела в серии со счётом 2:0. Первый матч закончился победой «ураганов» (3:1). Следующий матч состоится 26 апреля в Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене».
В регулярном чемпионате «Айлендрес» занял седьмое место в Восточной конференции с 94 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке, набрав 111 очков.
Победителем регулярного чемпионата и обладателем Президентского кубка стал «Нью-Йорк Рейнджерс» (114 очков).
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