Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» снова обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 2:0, у Варламова 34 сейва

«Каролина» снова обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 2:0, у Варламова 34 сейва
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:21 (4x4)     0:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 19:43 (5x5)     0:3 Ли (Пажо, Энгвалль) – 23:54 (5x4)     1:3 Терявяйнен (Гюнцель, Джарвис) – 33:01 (5x4)     2:3 Джарвис (Стаал, Шей) – 50:43 (5x5)     3:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:45 (6x5)     4:3 Мартинук (Друри) – 57:54 (5x5)     5:3 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 59:04 (en)    

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Андрей Свечников сделал две голевые передачи.

За «Айлендерс» голами отличились Кайл Палмьери, Бо Хорват и Андерс Ли. Ворота команды защищал российский голкипер Семён Варламов, совершивший 34 сейва.

Таким образом, «Каролина» повела в серии со счётом 2:0. Первый матч закончился победой «ураганов» (3:1). Следующий матч состоится 26 апреля в Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Материалы по теме
Кузнецов — о победе над «Айлендерс»: первые 40 минут матча мы играли неприемлемо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android