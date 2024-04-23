«Каролина» снова обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 2:0, у Варламова 34 сейва

Сегодня, «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Андрей Свечников сделал две голевые передачи.
За «Айлендерс» голами отличились Кайл Палмьери, Бо Хорват и Андерс Ли. Ворота команды защищал российский голкипер Семён Варламов, совершивший 34 сейва.
Таким образом, «Каролина» повела в серии со счётом 2:0. Первый матч закончился победой «ураганов» (3:1). Следующий матч состоится 26 апреля в Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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