Джон Таварес отреагировал на блестящую игру Ильи Самсонова в матче с «Бостоном»

Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

После окончания матча канадский форвард «Торонто» Джон Таварес отреагировал на блестящую игру российского голкипера Ильи Самсонова за клуб. «Мы любим его, и он является важной частью нашей раздевалки. Так что я думаю, что это только усиливает нашу веру в него и заботу друг о друге. Мы, конечно же, являемся опорой друг для друга.

Как товарищ по команде ты восхищаешься этим, ценишь это и, конечно, чертовски уважаешь. Он боролся весь год, просто опускал голову и шёл вперед. Примерно такой же была наша игра сегодня вечером», — заявил Таварес после матча.

Напомним, Илья Самсонов сегодня совершил 27 сейвов.