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Джон Таварес отреагировал на блестящую игру Ильи Самсонова в матче с «Бостоном»

Джон Таварес отреагировал на блестящую игру Ильи Самсонова в матче с «Бостоном»
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Завершился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гики (Маршан, Дебраск) – 10:18 (5x4)     1:1 Доми (Мэттьюс) – 10:32 (5x5)     2:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:52 (5x5)     2:2 Таварес (Мэттьюс, Бертуцци) – 38:26 (5x4)     2:3 Мэттьюс (Доми, Любушкин) – 52:06 (5x5)    

После окончания матча канадский форвард «Торонто» Джон Таварес отреагировал на блестящую игру российского голкипера Ильи Самсонова за клуб. «Мы любим его, и он является важной частью нашей раздевалки. Так что я думаю, что это только усиливает нашу веру в него и заботу друг о друге. Мы, конечно же, являемся опорой друг для друга.

Как товарищ по команде ты восхищаешься этим, ценишь это и, конечно, чертовски уважаешь. Он боролся весь год, просто опускал голову и шёл вперед. Примерно такой же была наша игра сегодня вечером», — заявил Таварес после матча.

Напомним, Илья Самсонов сегодня совершил 27 сейвов.

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