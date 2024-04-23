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Капитан «Каролины» прокомментировал камбэк во втором матче серии с «Айлендерс»

Капитан «Каролины» прокомментировал камбэк во втором матче серии с «Айлендерс»
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Капитан и нападающий «Каролины Харрикейн» Джордан Стаал высказался после победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:22 (4x4)     0:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 19:45 (5x5)     0:3 Ли (Пажо, Энгвалль) – 23:54 (5x4)     1:3 Терявяйнен (Гюнцель, Джарвис) – 33:01 (5x4)     2:3 Джарвис (Стаал, Шей) – 50:43 (5x5)     3:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:45 (6x5)     4:3 Мартинук (Друри) – 57:54 (5x5)     5:3 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 59:04 (en)    

«Захватывающе. Воспоминания. Это было очень круто. Потрясающе. Я не знаю. Все вещи, всё вышеперечисленное. Все очень старались выстоять. Мы подарили им парочку голов, но потом мы, очевидно, начали брать игру на себя. Мы нашли способы, и мы знали, что это будет продолжаться до последней минуты, что и произошло. Мы нашли способ одержать победу», — приводит слова Стаала официальный сайт «Каролины».

После двух матчей «ураганы» ведут в серии со счётом 2-0. Первый матч завершился – 3:1. Следующая встреча состоится 26 апреля.

Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (1-0), «Каролина» — «Айлендерс» (2-0), «Флорида» — «Тампа» (1-0), «Бостон» — «Торонто» (1-1), «Виннипег» — «Колорадо» (1-0), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (1-0), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (0-0).

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