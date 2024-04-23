Капитан «Каролины» прокомментировал камбэк во втором матче серии с «Айлендерс»

Капитан и нападающий «Каролины Харрикейн» Джордан Стаал высказался после победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Захватывающе. Воспоминания. Это было очень круто. Потрясающе. Я не знаю. Все вещи, всё вышеперечисленное. Все очень старались выстоять. Мы подарили им парочку голов, но потом мы, очевидно, начали брать игру на себя. Мы нашли способы, и мы знали, что это будет продолжаться до последней минуты, что и произошло. Мы нашли способ одержать победу», — приводит слова Стаала официальный сайт «Каролины».
После двух матчей «ураганы» ведут в серии со счётом 2-0. Первый матч завершился – 3:1. Следующая встреча состоится 26 апреля.
Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (1-0), «Каролина» — «Айлендерс» (2-0), «Флорида» — «Тампа» (1-0), «Бостон» — «Торонто» (1-1), «Виннипег» — «Колорадо» (1-0), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (1-0), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (0-0).
- 23 апреля 2024
-
08:50
-
08:50
-
08:41
-
08:32
-
08:25
-
08:15
-
08:11
-
08:09
-
07:35
-
07:30
-
07:22
-
07:08
-
07:02
-
07:00
-
06:48
-
06:42
-
06:28
-
06:27
-
06:22
-
06:12
-
05:29
-
04:51
-
02:23
-
01:24
-
00:02
- 22 апреля 2024
-
23:50
-
23:25
-
23:15
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
22:46
-
22:34
-
22:28
-
22:18