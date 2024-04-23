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Остон Мэттьюс попал в пятёрку игроков НХЛ, забросивших 70+ шайб за один сезон

Сегодня, «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях обыграло «Бостон Брюинз» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).

Заброшенной шайбой в игре отметился нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Таким образом, 26-летний хоккеист забил 70 гол в сезоне-2023/2024 и попал в пятёрку игроков НХЛ, с 70 и более шайбами в регулярном чемпионате + плей-офф за последние 30 сезонов.

Лучшим поэтому показателя является Марио Лемье – 80 (сезон-1995/996). Второе место занимает Павел Буре – 76 (сезон-1993-1994), замыкает тройку Яромир Ягр – 73 (сезон-1995-1996).

В нынешнем сезоне Мэттьюс провёл 81 матч, в которых набрал 111 очков (70 шайб и 41 голевая передача.

После двух матчей счёт в серии между «Торонто» и «Бостоном» — 1:1. Следующий матч состоится 25 апреля.