Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Лос-Анджелес» в матче Кубка Стэнли

Сегодня, 23 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:4.
На седьмой минуте первого периода Зак Хайман с передач Коннора Макдэвида и Эвана Бушара открыл счёт в матче. Спустя три минуты Адам Хенрик с передач Зака Хаймана и Эвана Бушара удвоил преимущество хозяев.
На пятой минуте второго периода Зак Хайман с передач Коннора Макдэвида и Адама Хенрика оформил дубль, сделав счёт 3:0. На девятой минуте периода Райан Ньюджент-Хопкинс с передач Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида довёл счёт до крупного. На 11-й минуте периода Майки Андерсон с передач Дрю Даути и Виктора Арвидссона размочил счёт во встрече. На 18-й минуте периода Куинтон Байфилд с передачи Адриана Кемпе забросил вторую шайбу гостей в игре.
В начале третьего игрового отрезка Леон Драйзайтль с передач Коннора Макдэвида и Эвана Бушара сделал счёт 5:2. Спустя пять минут Зак Хайман с передач Коннора Макдэвида и Эвана Бушара оформил хет-трик. В конце встречи Пьер-Люк Дюбуа и Тревор Мур сократили отставание «королей» до двух шайб, однако Уоррен Фёгеле установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.
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