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Эдмонтон Ойлерз – Лос-Анджелес Кингз 7:4, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НХЛ 23 апреля

Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Лос-Анджелес» в матче Кубка Стэнли
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Сегодня, 23 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:4.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 06:50 (5x5)     2:0 Хенрик (Хайман, Бушар) – 09:36 (5x5)     3:0 Хайман (Макдэвид, Хенрик) – 24:50 (5x5)     4:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 28:24 (5x4)     4:1 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 30:56 (5x5)     4:2 Кемпе (Байфилд) – 37:54 (5x5)     5:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 41:08 (5x4)     6:2 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 46:17 (5x4)     6:3 Дюбуа (Кемпе) – 56:56 (5x5)     6:4 Мур (Лаферрье) – 58:49 (5x5)     7:4 Фёгеле – 59:32 (en)    

На седьмой минуте первого периода Зак Хайман с передач Коннора Макдэвида и Эвана Бушара открыл счёт в матче. Спустя три минуты Адам Хенрик с передач Зака Хаймана и Эвана Бушара удвоил преимущество хозяев.

На пятой минуте второго периода Зак Хайман с передач Коннора Макдэвида и Адама Хенрика оформил дубль, сделав счёт 3:0. На девятой минуте периода Райан Ньюджент-Хопкинс с передач Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида довёл счёт до крупного. На 11-й минуте периода Майки Андерсон с передач Дрю Даути и Виктора Арвидссона размочил счёт во встрече. На 18-й минуте периода Куинтон Байфилд с передачи Адриана Кемпе забросил вторую шайбу гостей в игре.

В начале третьего игрового отрезка Леон Драйзайтль с передач Коннора Макдэвида и Эвана Бушара сделал счёт 5:2. Спустя пять минут Зак Хайман с передач Коннора Макдэвида и Эвана Бушара оформил хет-трик. В конце встречи Пьер-Люк Дюбуа и Тревор Мур сократили отставание «королей» до двух шайб, однако Уоррен Фёгеле установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота.

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