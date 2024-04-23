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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 23 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 23 апреля
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Сегодня, 23 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Закончился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гики (Маршан, Дебраск) – 10:18 (5x4)     1:1 Доми (Мэттьюс) – 10:32 (5x5)     2:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:52 (5x5)     2:2 Таварес (Мэттьюс, Бертуцци) – 38:26 (5x4)     2:3 Мэттьюс (Доми, Любушкин) – 52:06 (5x5)    

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:22 (4x4)     0:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 19:45 (5x5)     0:3 Ли (Пажо, Энгвалль) – 23:54 (5x4)     1:3 Терявяйнен (Гюнцель, Джарвис) – 33:01 (5x4)     2:3 Джарвис (Стаал, Шей) – 50:43 (5x5)     3:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 57:45 (6x5)     4:3 Мартинук (Друри) – 57:54 (5x5)     5:3 Гюнцель (Ахо, Свечников) – 59:04 (en)    

«Вегас Голден Найтс» обыграл в гостях «Даллас Старз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Ханифин, Айкел) – 01:23 (5x4)     0:2 Маршессо (Барбашёв) – 08:27 (5x5)     1:2 Бенн (Джонстон) – 16:07 (5x5)     1:3 Гертл (Ханифин) – 17:51 (5x4)     2:3 Робертсон (Стэнковен) – 18:29 (5x5)     2:4 Макнэбб (Айкел) – 21:06 (5x5)     3:4 Марчмент (Хейсканен, Эттингер) – 51:46 (5x5)    

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:4.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 06:50 (5x5)     2:0 Хенрик (Хайман, Бушар) – 09:36 (5x5)     3:0 Хайман (Макдэвид, Хенрик) – 24:50 (5x5)     4:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 28:24 (5x4)     4:1 Андерсон (Даути, Арвидссон) – 30:56 (5x5)     4:2 Кемпе (Байфилд) – 37:54 (5x5)     5:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 41:08 (5x4)     6:2 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 46:17 (5x4)     6:3 Дюбуа (Кемпе) – 56:56 (5x5)     6:4 Мур (Лаферрье) – 58:49 (5x5)     7:4 Фёгеле – 59:32 (en)    
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