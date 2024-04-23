Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 23 апреля

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Сегодня, 23 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Закончился второй матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 5:3 (0:2, 1:1, 4:0).

«Вегас Голден Найтс» обыграл в гостях «Даллас Старз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:4.