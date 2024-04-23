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Макдэвид впервые в карьере отдал 5 передач в матче плей-офф и повторил достижение Гретцки

Сегодня, 23 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:4.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид впервые в карьере отдал пять результативных передач в игре плей-офф. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид стал четвёртым игроком в истории Кубка Стэнли, кто сделал пять ассистов в первой игре серии плей-офф НХЛ. Ранее это сделали: Стэн Микита (1973), Джефф Кортнелл (1998) и Уэйн Гретцки (1981).

По итогам регулярки НХЛ на счету Макдэвида 132 (32+100) очка.

Напомним, «Ойлерз» ведёт в серии со счётом 1-0. Следующая игра состоится на льду канадского клуба утром 25 апреля. Начало встречи — 5:00 мск.

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