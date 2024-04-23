Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке, кто отдал 5 голевых передач в матче плей-офф

Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке, кто отдал 5 голевых передач в матче плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 апреля, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл дома «Лос-Анджелес Кингз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 7:4.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид впервые в карьере отдал пять результативных передач в игре плей-офф. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке, кто отдал пять голевых передач в матче плей-офф. Последним хоккеистом, кто достигал данного показателя, был Джефф Кортнал в розыгрыше Кубка Стэнли — 1998.

Фото: NHL

По итогам регулярки НХЛ на счету Макдэвида 132 (32+100) очка.

Напомним, «Ойлерз» ведут в серии со счётом 1-0. Следующая игра состоится на льду канадского клуба утром 25 апреля. Начало встречи — в 5:00 мск.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Материалы по теме
Макдэвид впервые в карьере отдал 5 передач в матче плей-офф и повторил достижение Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android