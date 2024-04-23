«Это тяжёлое поражение». Тренер «Айлендерс» Руа — об игре с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз». Напомним, «островитяне» проиграли, ведя в счёте 3:0 по ходу матча.

«Без сомнения, это тяжёлое поражение. У нас был шанс выиграть эту игру, но в то же время мы должны перестроиться и быть готовыми к следующему матчу», — приводит слова Руа официальный сайт «Айлендерс».

После двух матчей «ураганы» ведут в серии со счётом 2-0. Первый матч завершился со счётом 3:1. Следующая встреча состоится 26 апреля.

Также в первом раунде между собой играют «Рейнджерс» — «Вашингтон» (1-0), «Каролина» — «Айлендерс» (2-0), «Флорида» — «Тампа» (1-0), «Бостон» — «Торонто» (1-1), «Виннипег» — «Колорадо» (1-0), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (1-0), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (1-0).

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