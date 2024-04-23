Главный тренер «Торонто» Киф оценил победу над «Бостоном» во втором матче серии плей-офф

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф высказался о гостевой победе во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Бостон Брюинз» (3:2, 1-1).

«Мне понравилась наша решимость сегодня. Кое-что складывалось не так, как нам бы хотелось, но ребята не сдавались. Сегодня мы приложили огромные усилия и одержали действительно хорошую командную победу», — приводит слова Кифа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Следующий матч состоится 25 апреля в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена», начало встречи – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон» завершил на четвёртом месте Восточной конференции, набрав 109 очков. «Торонто» занял пятое место, записав в свой актив 102 очка.