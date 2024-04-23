В КХЛ заявили, что вернули СКА деньги за штраф Романа Ротенберга

Континентальная хоккейная лига вернула ХК СКА деньги за штраф, наложенный, а затем успешно оспоренный клубом с берегов Невы, на главного тренера команды Романа Ротенберга.

«В соответствии с решением НЦСА лига осуществила возврат денежных средств хоккейному клубу СКА. Платёжное поручение было исполнено 4 апреля 2024 года», — заявили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в начале апреля стало известно, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга Спортивно‑дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года. Третейский суд отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ по наложению штрафа на Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года. По решению суда КХЛ должна была возвратить СКА 500 тысяч рублей.