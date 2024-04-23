Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ заявили, что вернули СКА деньги за штраф Романа Ротенберга

В КХЛ заявили, что вернули СКА деньги за штраф Романа Ротенберга
Аудио-версия:
Комментарии

Континентальная хоккейная лига вернула ХК СКА деньги за штраф, наложенный, а затем успешно оспоренный клубом с берегов Невы, на главного тренера команды Романа Ротенберга.

«В соответствии с решением НЦСА лига осуществила возврат денежных средств хоккейному клубу СКА. Платёжное поручение было исполнено 4 апреля 2024 года», — заявили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в начале апреля стало известно, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга Спортивно‑дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года. Третейский суд отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ по наложению штрафа на Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года. По решению суда КХЛ должна была возвратить СКА 500 тысяч рублей.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Не хочу, чтобы меня оштрафовали». Ротенберг ответил на вопрос о реформе судейства в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android