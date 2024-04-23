Терещенко: Набоков — причина низкой результативности «Локомотива»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил игру голкипера «Металлурга» Ильи Набокова в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом».

«Набоков – причина низкой результативности «Локомотива». Много бросков всё равно доходит, много блокируется. Да, «Магнитка» хорошо обороняется, но Ярославль создаёт достаточно много моментов, надо забивать. Надо быть хладнокровнее, но Набоков играет здорово», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-0 и находятся в шаге от победы в финале плей-офф КХЛ. Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии. Четвёртая игра состоится на льду железнодорожников 24 апреля.