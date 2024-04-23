Плющев — о «Локомотиве»: примитивная игра по борту, беготня, раскопки на пятачке

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил игру ярославского «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (0-3).

«Я весь сезон говорю о том, что «Локомотив» играет в хоккей, который не подходит ярославской школе, не соответствует её традициям. Но все следили за счётом на табло и закрывали глаза на примитивный стиль «Локомотива». Что ж, посмотрите теперь на табло финала — там горят 0-3. И по делу.

С шайбой не надо бегать, с шайбой надо играть. В этом горький урок финала для «Локомотива». Примитивная игра по борту, беготня, раскопки на пятачке — «Металлург» уже знает, что именно этого нужно ждать от соперника. Он прочитан — и это мы увидели в третьей встрече. «Магнитка» сыграла грамотно, по счёту серии, от обороны», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-0 и находятся в шаге от победы в финале плей-офф КХЛ. Напомним, ещё ни одна команда в истории лиги не выигрывала финал Кубка Гагарина, уступая со счётом 0-3 в финальной серии. Четвёртая игра состоится на льду железнодорожников 24 апреля.

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