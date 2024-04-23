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Экс-форвард клубов НХЛ Зак Кассиан может подписать контракт с «Трактором» — Winners

Экс-форвард клубов НХЛ Зак Кассиан может подписать контракт с «Трактором» — Winners
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Хоккейное агентство Winners сообщило, что канадский бывший нападающий клубов НХЛ 33-летний Зак Кассиан стал клиентом организации и в ближайшее время может подписать контракт с «Трактором».

«На сегодняшний день игрок рассматривается на замену одному из легионеров в ХК «Трактор», в случае его отказа продлить контракт», — сказано в сообщении агентства.

Примечательно, что в октябре 2023 года Кассиан объявил о завершении профессиональной карьеры. В конце прошлого сезона Кассиан выступал за «Аризону Койотс». В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в 51 матче регулярки, отметившись 2 (2+0) результативными действиями. Последним местом игры хоккеиста была чешская «Спарта». В восьми матчах форвард записал на свой счёт 3 (2+1) очка.

Всего же за карьеру в НХЛ в регулярке и плей-офф провёл 706 игр, где набрал 212 (98+114) очков. Кассиан выступал за такие команды, как «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Аризона Койотс».

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