Терещенко поделился мнением о том, насколько на «Локомотив» повлиял вылет Максима Шалунова

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал, насколько на «Локомотив» повлиял вылет из-за травмы нападающего Максима Шалунова в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (0-3).

«Он повлиял, но несильно. Поверьте, Иванов здорово смотрится в этой тройке. Вчера игра была очень хорошая в исполнении «Локомотива». Это была та команда, которую мы видели на протяжении всего плей-офф. Создают очень много моментов, но надо забивать», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, Шалунов получил повреждение в первом матче финальной серии и пропустил две дальнейшие игры с «Магниткой». Четвёртая игра состоится на льду железнодорожников 24 апреля.