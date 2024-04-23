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Президент ЦСКА сообщил, что клуб всё ещё находится под санкциями ИИХФ из-за дела Федотова

Президент ЦСКА сообщил, что клуб всё ещё находится под санкциями ИИХФ из-за дела Федотова
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Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб всё ещё находится под санкциями ИИХФ из-за дела с контрактом Ивана Федотова.

«Ситуация не изменилась. Санкции наложены и на нас, и на Ивана. Клуб находится в рамках санкций, которые были наложены ИИХФ на ЦСКА. Идут судебные тяжбы», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.

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