Почему назначили Воробьёва и кардинальная перестройка состава. В ЦСКА объяснили всё

Сегодня, 23 апреля, в Москве состоялась пресс-конференция руководства ЦСКА. После неудачного выступления в плей-офф и вылета в первом раунде армейцы оперативно пошли на кардинальные перестановки, в том числе уже сменив главного тренера. Вместо Сергея Фёдорова московский клуб возглавил Илья Воробьёв, под руководством которого столичная организация приступает к новому этапу жизни. На вопросы журналистов ответили президент Игорь Есмантович и спортивный директор Денис Денисов, подробно рассказавшие про формирование нового тренерского штаба и трансферную активность москвичей.

Оценка итога сезона

«Сезон завершили неудачно, он прошёл неровно, нервно. Вместе с тренерами не справились, не могли найти нужные рычаги для достижения результата».

— Прошли бы любой другой клуб, а не «Локомотив»?

— Сложно сказать, да или нет. Спорт гибкий, ни в чей огород не хочется бросать шайбу. Может, прошли, а может, и нет. Все играли в равных условиях. Результат есть, и он плохой. Все 16 команд были достойны, в длинную плей-офф показал свою состоятельность. Когда ЦСКА выигрывал, всегда было много претендентов на Кубок, — заявил Есмантович.

– Нас оценивают по результату. Результат хоккейного клуба ЦСКА должен быть максимальным, поэтому, безусловно, мы оцениваем результат неудачным, — добавил Денисов.

Почему уволили Фёдорова

«Сергея Фёдорова уволили после больших заслуг в ЦСКА? За заслуги у нас дают награды. Когда Сергей Викторович выигрывал, то он получил награду. Золотую медаль, Кубок Гагарина, премию как главный тренер. Заслуги в нашем клубе нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению – не вышло. Для этого существует наблюдательный совет, в котором находятся серьёзные руководители. Они собрали нас и приняли решение признать работу неудовлетворительной. По итогам этой работы Сергея Викторовича отстранили. Вот так это было», — объяснил президент ЦСКА.

Почему выбрали Воробьёва и какова продолжительность его контракта

«Что касается выбора Воробьёва, то ЦСКА — особый клуб с особой историей и философией. В 2011‑м компания «Роснефть» поставила задачу вернуться на спортивный олимп. Слава богу, что у нас есть пять титулов чемпиона России, Кубки Гагарина, Кубок Харламова. Это создаёт сложности для назначения тренеров. Немного тренеров, которые могут выдерживать давление результата. Илья Петрович поднимал чашку. Мы видели его работу в 2022‑м, когда играли с ним в финале. Обсудили с ним всё, послушали его мысли и приняли решение на наблюдательном совете. Угадать с тренером — это часть работы.

Какой карт-бланш доверия? Сейчас сказать сложно. Надо смотреть итоги и работу. Карт-бланш только в руках наблюдательного совета. Карт-бланш у Воробьёва полный на работу с молодёжью. Мы находимся в рамках селекционной работы на следующий сезон. Важен результат. Посмотрите, как играет Магнитогорск. У Ильи Петровича трёхлетний контракт с ЦСКА», — заметил руководитель московского клуба.

Как будет приниматься решение по новому тренерскому штабу

«Мы разговариваем по помощникам не только с Бабенко, а есть пять тренеров, которые рассматриваются в наш штаб. Равиль Якубов ушёл, Сергей Наумов — тоже, как и Игорь Кравчук. Все тренеры, которые были на льду, уходят. Александр Попов? У него должность по развитию хоккеистов. Мы вместе с Ильёй Петровичем подбираем помощников, а наблюдательный совет их утверждает», — сказал президент ЦСКА.

Что будет дальше с самим Есмантовичем

«Все получили по шапке, это понятно. Мой контракт не обсуждался, обсуждались результат команды и жизнь ЦСКА за год. Мой контракт действующий, он идёт, ему ещё несколько лет. Мы прекрасно понимаем свои ошибки, которые будем исправлять. Без критики у нас никак», — ответил президент армейцев на вопрос о своём будущем.

Игорь Есмантович Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Была ли ошибкой громкая история с Федотовым

«Ошибкой это не назовёшь, парень с удовольствием вернулся в команду. Перезагрузился, попробовал свои силы с точки зрения опыта. Не вышло. Не назову эту ошибкой. Парень честно отработал, отслужил. Закончился сезон, сели, переговорили. Всё спокойно решили.

А Ковальчук, когда он выиграл Кубок с Омском, это тоже ошибка? В итоге Омск выиграл Кубок Гагарина.

Мы парню доверили, он с нами выиграл кубок, мы его выдернули из Челябинска. Он выиграл серебряные медали со сборной на Олимпиаде», — остался верен своей прежней позиции президент армейского клуба.

Кто и почему покинет команду

«Не останутся Плотников, Григоренко, Светлаков, не останется Слепышев, не останется Диц, не останется Федотов. По Дицу и Слепышеву работаем с агентами для того, чтобы с ними расстаться», — сказал Есмантович.

«Да, вы правы, что команду действительно покидают ребята, которые завоевали имена, авторитет и доказали всё и всем. Могу только в первую очередь сказать им спасибо за совместную работу и пожелать им в будущем показывать то, что они умеют лучше всего, — играть в хоккей.

Что касается нашей работы, то ни для кого не секрет, что сейчас абсолютно все команды этим занимаются – формируют свои составы на будущий сезон. Посмотрим, кто как лучше справится. Будем надеяться, что мы здесь будем впереди», — высказался Денисов.

Кто останется в команде

«С Колби Уильямсом ведём переговоры, ищем формат финансовых возможностей с его и нашей стороны. У Окулова действующий контракт (до 30.04.2025), у Классона действующий контракт (до 30.04.2025).

Остаётся ли капитан команды Никита Нестеров и нет ли по нему вопросов? Абсолютно никаких вопросов. Никита остаётся. Он, кстати, не самый дорогостоящий наш хоккеист. Есть и более высокооплачиваемые ребята», — сказал президент ЦСКА.

Могут ли в ЦСКА перейти голкиперы Самонов и Рейдеборн

«С Самоновым вопрос закрыт, мы не приступали к переговорам с Уфой, мы его не рассматривали. Это очевидно. Его у нас не будет. По Рейдеборну мы с Адамом говорили по телефону, но он хочет закончить свой контракт в Швейцарии. Скорее всего, его в клубе не будет. Посмотрим, как сложится ситуация», — объяснил ситуацию президент армейского клуба.

Почему красиво не простились с Фёдоровым

«Не было официальных слов благодарности Фёдорову со стороны клуба? Вы абсолютно правильно подметили. Контракт Сергея Викторовича заканчивается через неделю, тогда и будет пресс-релиз с благодарностью за работу. Не волнуйтесь. Всё будет сделано в рамках регламента. Не ищите здесь тёмных комнат», — заверил президент ЦСКА.

Сергей Фёдоров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Курс на возвращение игроков из Северной Америки

«У нас это заложено в генетическом коде ЦСКА. Ребята как уезжают, так и возвращаются. Вернули ребят, которые стали олимпийскими чемпионами. Мы возвращали Слепышева, Мамина, Григоренко, Нестерова. Конечно же, наш приоритет – это в рамках сегодняшнего регламента попытаться с нашими ребятами в Северной Америке найти общий язык и убедить их вернуться в нашу любимую страну. Работаем, всё очень сложно. Лидеры в фарм-клубах точно, но есть и на односторонних договорах. Мы работаем, надеюсь, что получится сработать в этом направлении. Фамилий мы сейчас называть не можем. У всех ребят есть обязательства за океаном, все получают зарплату, нужно относиться к этому с уважением», — заметил руководитель армейского клуба.

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Позиция по лимиту на легионеров

«У нас призыв один: развивать наших ребят. А как распределит лимит КХЛ и ФХР – как будет, так и будет. Тут ответа нет. С одной стороны, мы хотим, чтобы к нам приезжали специалисты высокого уровня. С другой стороны, мы понимаем, что не все клубы могут себе их позволить. Ситуация двоякая. Хочется, чтобы приезжали квалифицированные специалисты. Позиция у нас нейтрального характера. Мы будем идти своим путём развития», — полагает президент ЦСКА.

Позиция по продлению следующего сезона до 31 мая

«Нормальная позиция ЦСКА, наша задача — приносить болельщикам радостные вещи, чтобы двигать хоккей в массы. Сдвинули до 31 мая — и сдвинули. Ничего такого не вижу. Практически ничего не меняется. Контракты до 30 апреля? Небольшие изменения будут, которые не касаются глобальных вещей. Больше половины хоккеистов, которые находятся в отпусках, сейчас тренируются. В ЦСКА спокойно относятся к продлению следующего сезона КХЛ до 31 мая», — подытожил Есмантович.