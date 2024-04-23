Президент ЦСКА объяснил, почему клуб не выразил слов благодарности Сергею Фёдорову

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил, почему клуб не выразил слов благодарности бывшему главному тренеру команды Сергею Фёдорову.

«Не было официальных слов благодарности Фёдорову со стороны клуба? Вы абсолютно правильно подметили. Контракт Сергея Викторовича заканчивается через неделю, тогда и будет пресс-релиз с благодарностью за работу. Не волнуйтесь. Всё будет сделано в рамках регламента. Не ищите здесь тёмных комнат», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.